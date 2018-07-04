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Batman'da 1,5 yaşındaki Berfin Ramazanoğlu'nun yuttuğu pil operasyonla alındı!

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2018 17:46 | Son Güncelleme

Batman'da, Sevim- İbrahim Ramazanoğlu çiftinin kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye götürdüğü kızları Berfin'in (1,5) yassı pili yuttuğu belirlendi. Berfin'in boğazının alt kısmındaki pil, operasyonla alındı.

Batman'da 1,5 yaşındaki Berfin Ramazanoğlu'nun yuttuğu pil operasyonla alındı!

Batman'da yaşayan Ramazanoğlu çifti, bulantı, iştahsızlık ve ishal beliren kızları Berfin'i Batman Devlet Hastanesi'ne götürdü. Doktorun muayene ettiği Berfin'in yemek borusunda cisim tespit edildi. Bunun üzerine Berfin, Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

BOĞAZINDAKİ PİL OPERASYONLA ALINDI

Burada yapılan kontrolde yassı pil yuttuğu tespit edilen Berfin, ameliyata alındı. Küçük kızın boğazının alt kısmındaki pil, başarılı operasyonla çıkarıldı. Ramazanoğlu çifti ise kızlarının, yaklaşık 3 ay önce yerde oynarken, bir cisim yuttuğunu hatırlayınca, pil yutmuş olabileceğini söyledi.

Operasyonu gerçekleştiren Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Doğan, "Tanı amaçlı yaptığımız endoskopi neticesinde, Berfin’in, yassı bir pil yuttuğunu belirledik.

"YEMEK BORUSUNDA CİDDİ YANIKLAR MEYDANA GELMİŞTİ"

Pili çıkardıktan sonra uzun süre orada kalmasından dolayı yemek borusunda ciddi yanıklar meydana gelmişti. Hatta bu yanıklar nerdeyse nefes borusuyla birleşecek şekilde bir oluşuma gidecekti. Hastamız şu an sağlığına kavuştu. Kliniğimizde şu an oral beslenmeye geçildi. Yarın taburcu etmeyi düşünüyoruz. Yine takiplerimiz devam edecek" dedi.

"BÖYLE VAKALARIN EN KISA SÜREDE HASTANEYE GETİRİLMELERİ GEREKLİ"

Çocukların bilmeden yuttuğu cisim vakalarının son zamanlarda arttığını da kaydeden Prof. Dr. Doğan, "Özellikle yassı pil yutan çocukların en kısa sürede hastanelere getirilmesi gerekiyor. Çünkü bu pillerin iletken özelliği olduğu için bulundukları ortamlarda ciddi yanıklara neden oluyor. Erken müdahale ile yaşam kurtarılabilir" diye konuştu. (DHA)

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Batman İbrahim Ramazanoğlu Sevim Ramazanoğlu Berfin Ramazanoğlu pil operasyon

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