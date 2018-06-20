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Batman'da asansör sapığı dehşeti! Genç kadına kabusu yaşattı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2018 09:02 | Son Güncelleme

Batman'da işten eve dönen genç kadını asansörde taciz eden sapık mahalleliye yakalandı. Saldırganı mahallelinin elinden polis zor kurtardı.

Kanal D Haber'de yer alan habere göre Batman'da işten eve dönen genç kadın takip edildiğinden habersizdi. Kapıdan içeri girince tacizci peşinden koşarak geldi. Genç kadın asansöre binmek üzereyken tacizci o sırada dış kapıya vurup yardım isteyince komşusu sanıp ona kapıyı açtı. Peşinden asansöre giren sapık kadını taciz etmeye başladı.

Genç kadın bir yandan tacizciye karşı koyarken bir yandan yardım çığlıkları attı. Tacizcinin tişörtü kadının elinde kaldı. Sesi duyan komşular evlerinden çıkıp yarı çıplak kaçan sapığı kovalamaya başladı. Merdiven boşluğuna saklanan tacizciyi yakalayan mahalleli linç etmeye kalkıştı. Polisler onu mahallelinin elinden zor kurtardı. Gözaltına alınan tacizci cezaevine konuldu.

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Anahtar Kelimeler:
asansör sapığı Batman cinsel taciz

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