Batman merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 18 gözaltı

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin 'Batman askeri mahrem yapılanması'na yönelik 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi, 18 şüpheli gözaltına alındı.
Batman Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ilimizde FETÖ/PDY Batman askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik 12 farklı ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda, 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili olarak yakalanarak gözaltına alınan 18 şüpheli şahıs, İl Emniyet Müdürlüğümüzde tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir."
ABD Başkanı Donald Trump İran ile nükleer anlaşmadan çekileceğini açıkladı
Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül silahlı saldırıda hayatını kaybetti
ABD'de otoyola çıkan timsaha çarpan araçtaki anne ve çocukları hayatını kaybetti!
Fuhuş çetesinin lideri bakın kim çıktı!
Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı
Seks bağımlılığı bir hastalık mı, yoksa zevk arayışı mı?
Doktorlar uyardı ama o bir kez daha ameliyat masasına yattı! İşte son hali
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklamalar
Ermenistan'ın yeni Başbakan'ı Paşinyan seçildi
Ailesinin 3 yıldır aradığı kız lüks apartmanın damında bulundu
As bayrakları: Bir Google hizmeti daha Türkçe oluyor
WhatsApp coştu bir kere: Instagram WhatsApp’a geldi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum