HABER

Batman merkezli FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 16:52 | Son Güncelleme

Batman merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, “Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından FETÖ/PDY Batman askeri (Mahrem) yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik 8 farklı ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda, 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Batman merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.
Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, “Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından FETÖ/PDY Batman askeri (Mahrem) yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik 8 farklı ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda, 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili olarak yakalanarak gözaltına alınan 20 şüpheli şahısın soruşturma işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir” denildi.

Seyithan Sinet öldürüldü!Seyithan Sinet öldürüldü!
Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor...Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor...
Berat Albayrak: Türkiye artık resmi bir savaştaBerat Albayrak: Türkiye artık resmi bir savaşta
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Son dakika! Ege'de Yunan savaş uçağı düştü

Son dakika! Ege'de Yunan savaş uçağı düştü

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

İngilizler yazdı! Savaş sesleri yükselirken ABD'ye Türkiye engeli

İngilizler yazdı! Savaş sesleri yükselirken ABD'ye Türkiye engeli

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tartıştığı sevgilisini öldürmüştü! Korkunç olayda sır çözüldü!

Tartıştığı sevgilisini öldürmüştü! Korkunç olayda sır çözüldü!

Korkunç olay için karar verildi! Kayınpederi genç kadına dehşeti yaşattı

Korkunç olay için karar verildi! Kayınpederi genç kadına dehşeti yaşattı

Miraç Kandili nedir, ne zamandır? Kandilde ne yapılır?

Miraç Kandili nedir, ne zamandır? Kandilde ne yapılır?

Ermenek ihalesinde ortalık fena karıştı!

Ermenek ihalesinde ortalık fena karıştı!

Hakim köye böyle geldi

Hakim köye böyle geldi

Deve güreşi yaptıranlara hapis cezası geliyor!

Deve güreşi yaptıranlara hapis cezası geliyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.