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Batman'da 1 terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2018 15:26 | Son Güncelleme

 BATMAN'ın Sason ilçesi kırsalında, güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında çıkan çatışmada bir terörist etkisiz hale getirildi.

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN'ın Sason ilçesi kırsalında, güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında çıkan çatışmada bir terörist etkisiz hale getirildi. Yaralı kaçan 2 teröristin yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi.
Diyarbakır'ın Kulp ile Batman'ın Sason ilçeleri arasındaki Zore Çayı bölgesinde operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, öğle saatlerinde PKK'lı teröristlerle sıcak temas sağladı. Çatışmada, 1 PKK'lı ölü ele geçirildi. Yaralandığı belirlenen 2 terörist ise kaçtı.
Çatışmanın ardından bölgeye takviye birlikler ile kobra helikopterler sevk edildi. Yaralı teröristlerin yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi.

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