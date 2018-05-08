Batman'da 2 ortaokul öğrencisi kayıp

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN'da dün okula gideceklerini söyleyip evden ayrılan Furkan Aydın (14) ve Azad Kaya'dan (14) bir daha haber alınamadı. Polis, her yerde kayıp öğrencileri arıyor.
İpragaz Mahallesi'nde oturan Vali Zeki Şanal Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencileri Furkan Aydın ve Azad Kaya okula gideceklerini söyleyerek evden ayrıldı. Ancak iki öğrenci akşam eve dönmedi. Okula da gitmedikleri belirlenen Furkan Aydın ve Azad Kaya'dan haber alamayan aileleri durumu polise bildirdi.
Kayıp öğrencilerden Furkan Aydın'ın ağabeyi Veysi Aydın, kardeşinin dün arkadaşıyla birlikte okula gitmek için evden çıktığını ve bir daha dönmediğini belirterek, "Adli mercilerce de başvuru yaptık. Ailece seferber olduk. Otogarda bazı arkadaşları onları görmüş. Ancak nereye bilet aldıklarını bilmiyoruz. Otobüs firmaları nasıl oluyor da 14 yaşlarındaki çocuklara bilet satışı yapıyorlar? Kardeşim ve arkadaşının hayatlarından endişe etmeye başladık. Bulanlar, yerini bilenler emniyet birimlerine ulaşsın" dedi.
Batman Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, kayıp öğrencilerin bulunması için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.
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