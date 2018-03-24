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Batman’da 2 PKK’lı etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2018 14:47 | Son Güncelleme

Batman Valiliği Hasankeyf ilçesi Kelekçi köyü kırsalında dün akşam saatlerinde arazi araması yapan askerlere haince pusu kuran teröristlere yönelik yapılan operasyonda 2 PKK’lının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Batman Valiliği’nden yapılan açıklamada bölgede operasyonların kararlılıkla devam ettiği bildirildi.

Batman Valiliği Hasankeyf ilçesi Kelekçi köyü kırsalında dün akşam saatlerinde arazi araması yapan askerlere haince pusu kuran teröristlere yönelik yapılan operasyonda 2 PKK’lının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Batman Valiliği’nden yapılan açıklamada bölgede operasyonların kararlılıkla devam ettiği bildirildi. Açıklamada, "Batman İl Jandarma Komutanlığınca Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla 23 Mart 2018 Cuma günü ilimiz Hasankeyf ilçesi Kelekçi köyü kırsalında yürütülen operasyon sırasında, BTÖ mensuplarının saldırısı sonucu bir kahraman uzman jandarma kıdemli çavuşumuzun şehit düşmesi üzerine, saldırıyı gerçekleştiren BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirilmesi için bölgede devam eden operasyonlarda 2 BTÖ mensubu etkisiz hale getirilmiş olup, şehidimizin kanı yerde kalmamıştır. Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamak amacıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir" denildi.

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