Batman’da 2 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Batman Valiliği Hasankeyf ilçesi Kelekçi köyü kırsalında dün akşam saatlerinde arazi araması yapan askerlere haince pusu kuran teröristlere yönelik yapılan operasyonda 2 PKK’lının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Batman Valiliği’nden yapılan açıklamada bölgede operasyonların kararlılıkla devam ettiği bildirildi. Açıklamada, "Batman İl Jandarma Komutanlığınca Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla 23 Mart 2018 Cuma günü ilimiz Hasankeyf ilçesi Kelekçi köyü kırsalında yürütülen operasyon sırasında, BTÖ mensuplarının saldırısı sonucu bir kahraman uzman jandarma kıdemli çavuşumuzun şehit düşmesi üzerine, saldırıyı gerçekleştiren BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirilmesi için bölgede devam eden operasyonlarda 2 BTÖ mensubu etkisiz hale getirilmiş olup, şehidimizin kanı yerde kalmamıştır. Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamak amacıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir" denildi.
Meral Akşener'den sert çıkış! 'Partide Yelizleri istemiyorum'
Ankara'da yer altında gizli üs yapılıyor!
İğrenç olay! Öğretmen 13 yaşındaki öğrencisiyle ilişki yaşadı
Mahmut Tanal adaylığını açıkladı!
Yasak aşk cinayeti! Aracını park ederken öldürüldü
Otoparkta büyük skandal! İnternette hızla yayılıyor...
Korkunç olay! Küçük çocuk kazara ablasını öldürdü
WhatsApp yeni özelliği ile işinizi kolaylaştıracak!
12 gündür aranıyordu! Cesedi bakın nerede bulundu
ABD arşivinden çıkan Türkiye
Lotodan büyük ikramiye kazanan kadın: 'Milyoner olmanın stresi altında eziliyorum'
Okuyucu Yorumları 0 yorum