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Batman'da 2,5 yılda 3 ton 720 kilo uyuşturucu ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 14:22 | Son Güncelleme

BATMAN Valisi Ahmet Deniz, güvenlik güçleri tarafından kent genelinde son 2,5 yılda düzenlenen operasyonlarda, toplam 3 ton 720 kilo uyuşturucu ele geçirildiğini söyledi.

Batman'da 2,5 yılda 3 ton 720 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA)- BATMAN Valisi Ahmet Deniz, güvenlik güçleri tarafından kent genelinde son 2,5 yılda düzenlenen operasyonlarda, toplam 3 ton 720 kilo uyuşturucu ele geçirildiğini söyledi.
Gazetecilerle bir araya gelerek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Vali Ahmet Deniz, güvenlik güçlerinin son yıllarda düzenledikleri operasyonlarla, uyuşturucuyla mücadele konusunda önemli mesafe katedildiğini söyledi. 2016, 2017 ve 2018’in Nisan ayına kadar ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili verileri basın mensuplarıyla paylaşan Vali Deniz, bazı operasyonların drone desteğiyle yapıldığını belirterek, son 2,5 yılda, toplam 3 ton 720 kilo uyuşturucu madde ile çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildiğini kaydetti.
OSB KAMULAŞTIRMASINA 30 MİLYON TL
Kentteki yatırımlar hakkında da bilgi veren Vali Deniz, Batman Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 2 bin dönümlük ek arazilerin kamulaştırmasının da tamamlandığını ifade ederek, "Organize Sanayi Bölgemizde 3 bin 700 insanımız çalışıyor. Ek arazilerin de kamulaştırması tamamlandı. Arazi sahiplerine 30 milyon lira ödeme yapıldı. Geçen hafta 12 yatırımcıya yer tahsisi yapıldı. Bu yatırımlarla OSB’deki istihdam sayısı da 5 bini bulur. Tabii yeni araziler hariç. Ek arazilere yeni yatırımlarla OSB’de istihdam 10-15 bini bulacak" dedi.

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