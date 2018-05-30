HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Batman'da 61 kilo 210 gram esrar ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2018 12:31 | Son Güncelleme

 BATMAN'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 61 kilo 210 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Batman'da 61 kilo 210 gram esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR, (DHA)- BATMAN'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 61 kilo 210 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarından uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Kısmet Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Bir evde ve eklentilerinde yapılan aramada 61 kilo 210 gram esrar, 7 elek ve 1 tartı ele geçirildi. Olayla ilgili ismi açıklanmayan ev sahibi gözaltına alındı.
Şüphelinin İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgusunun sürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERBen olsam beni bırakmazdımBen olsam beni bırakmazdım
İstinat duvarı 2 aracın üzerine çöktüİstinat duvarı 2 aracın üzerine çöktü
Motosiklet kulübü başkanı yaşam mücadelesi veriyorMotosiklet kulübü başkanı yaşam mücadelesi veriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fethullah Gülen ABD'den kaç kere istendi? Ortaya çıktı

Fethullah Gülen ABD'den kaç kere istendi? Ortaya çıktı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

Yeşilçam'ın Şekerpare'si şimdilerde ne yapıyor?

Yeşilçam'ın Şekerpare'si şimdilerde ne yapıyor?

İdo Tatlıses'in son hali olay oldu!

İdo Tatlıses'in son hali olay oldu!

Seçimler iptal mi olacak? Abdulkadir Selvi yazdı: 'İktidar seçimleri iptal ettirecek' söylentisi

Seçimler iptal mi olacak? Abdulkadir Selvi yazdı: 'İktidar seçimleri iptal ettirecek' söylentisi

Sosyal medyayı karıştıran görüntü! Polise tokat atan kişinin kimliği belli oldu

Sosyal medyayı karıştıran görüntü! Polise tokat atan kişinin kimliği belli oldu

Diğer Haberler
Düğün öncesi damada büyük şok! Soluk renkli çikita muzu görünce yüzüğü attı

Düğün öncesi damada büyük şok! Soluk renkli çikita muzu görünce yüzüğü attı

Eşine hakaret davası açtı: Her yerde bana yumuşak diyor

Eşine hakaret davası açtı: Her yerde bana yumuşak diyor

Adana'da film gibi kovalamaca: 20 kilometre kaçtılar

Adana'da film gibi kovalamaca: 20 kilometre kaçtılar

Cinayet nedenini açıkladı: Selamımı almadı

Cinayet nedenini açıkladı: Selamımı almadı

Konya'da kırmızı ışıkta pompalı tüfekle infaz! Dehşet anları kamerada!

Konya'da kırmızı ışıkta pompalı tüfekle infaz! Dehşet anları kamerada!

Meteoroloji'den son dakika hava tahmini raporu! Hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika hava tahmini raporu! Hava durumu nasıl olacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.