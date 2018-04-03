Batman’da 66 kilogram esrar ele geçirildi

Batman’da düzenlenen operasyonda 66 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, toplum sağlığını tehdit eden ve gençleri hedef alan uyuşturucu madde ticareti yaparak geçimini sağlayan zehir tacirlerine yönelik olarak planlı ve projeli çalışmalar yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda ilimizde bulunan bir ikamete yapılan operasyonda evin çeşitli yerlerine zulalanmış vaziyette toplam ağırlığı 66 kilogram uyuşturucu esrar maddesi ile 55 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili olarak gözaltına 1 şüpheli şahıs hakkında ’uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama’ suçlarından adli işlem yapıldıktan sonra şahıs adli mercilere sevk edilmiştir” denildi.