Batman’da 7 bin 590 paket kaçak sigara ele geçirildi

Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 ayrı araçta yaptığı aramada 7 bin 590 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimizce durumundan şüphelenilerek 2 aracın durdurularak yapılan aramasında toplam 7 bin 590 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili olarak yakalanarak gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs İl Emniyet Müdürlüğümüzde tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmiştir” denildi.