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Batman’da 994 hap ve 58 paket esrar maddesi ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2018 16:12 | Son Güncelleme

Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından durumundan şüphelenilerek durdurularak üst araması yapılan bir kişinin üstünden uyuşturucu madde bulundu.Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce durumundan şüphelenilen bir şahsın yapılan üst aramasında 994 adet uyuşturucu hap ve toplam ağırlığı 671 gram gelen 58 paket uyuşturucu esrar maddesi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 850 Türk Lirası ele geçirilmiştir.

Batman’da 994 hap ve 58 paket esrar maddesi ele geçirildi

Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından durumundan şüphelenilerek durdurularak üst araması yapılan bir kişinin üstünden uyuşturucu madde bulundu.
Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce durumundan şüphelenilen bir şahsın yapılan üst aramasında 994 adet uyuşturucu hap ve toplam ağırlığı 671 gram gelen 58 paket uyuşturucu esrar maddesi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 850 Türk Lirası ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili olarak yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında, Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma ve Sağlama suçlarından adli işlem yapıldıktan sonra şahıslar adli mercilere sevk edilmiştir” denildi.

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