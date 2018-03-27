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Batman’da Aybüke öğretmen ve 6 şehidin katili öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 17:39 | Son Güncelleme

Batman’ın Sason ilçesindeki operasyonda öldürülen teröristlerden birinin Müzik Öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ile 5’i asker 6 şehidin katili, birçok terör saldırısının faili olduğu tespit edildi.Batman’ın Sason ilçesi Hasanlar köyü Zore Deresi mevkisinde 21 Mart’ta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan operasyonda, mağarada gizlendikleri fark edilen 3 terörist, Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile etkisiz hale getirildi.

Batman’ın Sason ilçesindeki operasyonda öldürülen teröristlerden birinin Müzik Öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ile 5’i asker 6 şehidin katili, birçok terör saldırısının faili olduğu tespit edildi.
Batman’ın Sason ilçesi Hasanlar köyü Zore Deresi mevkisinde 21 Mart’ta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan operasyonda, mağarada gizlendikleri fark edilen 3 terörist, Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile etkisiz hale getirildi. Teröristlerden birinin terör örgütünün bombacısı İran uyruklu “Agit Baran” kod adlı terörist olduğu belirlendi.
Yapılan araştırmada teröristin, 9 Haziran 2017’de şehit edilen Müzik Öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ile aynı gün Bekirhan beldesinde jandarma karakoluna bombalı araçla yapılan saldırıda şehit düşen Uzman Çavuş Ali Gülnar ve Uzman Çavuş Soner Fazlıoğlu’nun katili olduğu ortaya çıktı. Teröristin, 24 Temmuz 2017’de, Siirt’in Baykan ilçesinde bulunan Çukurca Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Yakup Akdağ’ın, Batman’da Uzman Çavuş Gürcan Kepekçi ve Jandarma Uzman Onbaşı Şahan Sezer’in şehit düştüğü, Kozluk’ta askerlere börek ve poğaça götürdükten sonra dönüş yolunda İdris Yüksel’in (36) hayatını kaybettiği, İlyas Çetinbaş’ın (45) da ağır yaralandığı saldırılarda tuzaklanan bomba düzeneklerini hazırladığı tespit edildi. Teröristin, 25 Temmuz 2017’de de Kozluk’ta petrol boru hattına saldırı düzenlediği öğrenildi.

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