Batman’da beton aracına çarpan tır sürücüsü ağır yaralandı

Batman kent merkezinde meydana gelen trafik kazasında tır sürücüsü araç içerisinde sıkışarak ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, eski havaalanı kavşağında meydana geldi. Trafik ışıklarında bekleyen ve beton dökümü için kullanılan tıra arkadan gelen başka bir tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle 47 LK 086 plakalı tır sürücüsü Ramazan Dağ, araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine çağrılan 112 acil ve itfaiye ekipleri sürücü Ramazan Dağ’ı sıkıştığı yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Kapılar kesilerek sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Dağ, Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.