Batman'da birer gün arayla bulunan cesetler Afgan baba ve oğluna ait çıktı

Son Güncelleme 22 dakika önce YAŞAM HABERLERİ | 08.01.2018 17:39 |22 dakika önce

Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA) - BATMAN merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde, birer gün arayla bulunan 2 cesedin, Afganistan uyruklu 45 yaşındaki baba ile 11 yaşındaki oğluna ait olduğu belirlendi. Polisin bulunan cesetlerle ilgili çalışması devam ederken, mahalle muhtarı Zeki Yasak, "Olayın şokundayız. Sokak sakinleri, yaklaşık 8- 9 ay önce kendi hallerinde olan 4 Afgan'ın bu sokakta oturduğunu söylüyor. Bugüne kadar Afganlar, bize bildirimde bulunmadı" dedi. Merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde, birer gün arayla bulunan 2 erkek cesedinin sırrı çözüldü. Cesetlerin 45 yaşındaki Afganistan uyruklu baba ile 11 yaşındaki engelli oğluna ait olduğu tespit edildi. Cesetlerin yüzlerinin tanınmayacak halde olduğu belirtildi. Devlet hastanesinin morgundaki cesetlerle ilgili polisin çalışması devam ederken, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Zeki Yasak, ilk kez böyle bir olaya tanık olduklarını söyledi. Muhtarlığa, mahallede oturacaklarına dair hiçbir Afganistan uyruklunun bildirimde bulunmadığını belirten Yasak, şunları söyledi:

"Bugünden itibaren mahallemizde ne kadar sığınmacı varsa oturdukları ikametgahlarını güncelleştireceğiz. Afganistanlı 2'si baba, 2'si de oğul olmak üzere 4 kişilik bir grup, Cumhuriyet Mahallesi 1504 Sokak'taki 2 ila 4 numaralı evlerde oturuyorlar. Bir gün arayla cesetleri terk edilmiş evlerde bulunan Afganlar, bize oturma bildiriminde bulunmamıştı. 100'e yakın Suriyeli sığınmacı, Cumhuriyet Mahallesi'nde oturuyor. Bu olayın şokundayız. Sokak sakinleri, yaklaşık 8- 9 ay önce kendi hallerinde olan 4 Afgan'ın bu sokakta oturduğunu söylüyor. Bugüne kadar bu Afganlar, bize herhangi bir bildirimde bulunmadı. Cumartesi günü 45 yaşlarındaki bir Afgan'ın cesedi kilitli banyoda bulundu. Bir gün sonra da 11 yaşındaki çocuğun cesedi bitişikteki yaklaşık 15 yıldır boş olan metruk evde ortaya çıktı. Bu olaydan sonra yabancı uyruklu vatandaşlar ile sığınmacıların ikametgah yerlerini kayıt altına alıyoruz. Valilik ve emniyetin talimatıyla mahallemizde ne kadar sığınmacı varsa adreslerini yenileyeceğiz. Suriyeli sığınmacıların oturumlarında herhangi bir sorun yok. İlk kez Afgan birkaç kişinin mahallemizde oturduğuna tanık oluyoruz. Ayrıca semt sakinlerinin şikayeti üzerine metruk ve boş olan eski binaların yıkılması için belediyeden talepte bulunacağız; çünkü bu evlerde, maalesef istenilmeyen olaylar yaşanabiliyor. Bu üzücü olayların önüne geçilmesi için de metruk evlerin yıkımı kaçınılmazdır."