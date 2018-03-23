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Batman'da çatışma: 1 şehit

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 20:26 | Son Güncelleme

BATMAN'ın Hasankeyf ilçesi kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada, Uzman Çavuş Bülent Doğan (47) şehit oldu.

Batman'da çatışma: 1 şehit

BATMAN, (DHA)- BATMAN'ın Hasankeyf ilçesi kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada, Uzman Çavuş Bülent Doğan (47) şehit oldu.
Hasankeyf ilçesinde çıkan çatışma ile ilgili Batman Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Batman İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla 23 Mart 2018 Cuma günü ilimiz Hasankeyf ilçesi Kelekçi Köyü kırsalında yürütülen operasyon sırasında, bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu Kahraman Uzm. J. VI. Kad. Çavuşumuz Bülent Doğan şehit olmuştur. Saldırıyı gerçekleştiren bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamak amacıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir" denildi.
Şehit Uzman Çavuş Bülent Doğan'ın, 21 yıllık uzman çavuş olduğu, evli ve 1 kız çocuğu babası olduğu öğrenildi.

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