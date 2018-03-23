Batman'da çatışma: 1 şehit

BATMAN, (DHA)- BATMAN'ın Hasankeyf ilçesi kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada, Uzman Çavuş Bülent Doğan (47) şehit oldu.
Hasankeyf ilçesinde çıkan çatışma ile ilgili Batman Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Batman İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla 23 Mart 2018 Cuma günü ilimiz Hasankeyf ilçesi Kelekçi Köyü kırsalında yürütülen operasyon sırasında, bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu Kahraman Uzm. J. VI. Kad. Çavuşumuz Bülent Doğan şehit olmuştur. Saldırıyı gerçekleştiren bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamak amacıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir" denildi.
Şehit Uzman Çavuş Bülent Doğan'ın, 21 yıllık uzman çavuş olduğu, evli ve 1 kız çocuğu babası olduğu öğrenildi.
FOTOĞRAFLI
'Tosun'a kötü haber! Türkiye'den Çiftlik Bank ile ilgili flaş hamle!
Türkiye'den AB'ye sert yanıt: Kabul etmiyoruz!
Tavana asılı halde bulundu! Kimliği şok etti!
ABD ile YPG yan yana! Skandal kareler yayınlandı
Son dakika! Erdoğan: Sırada İdlib ve Menbiç var
AK Partili isim ihraç ediliyor!
Lotodan büyük ikramiye kazanan kadın: 'Milyoner olmanın stresi altında eziliyorum'
Fransa'da IŞİD saldırısı! Ölü ve yaralılar var
4 çocuğundan 2'sini öldüren katil babadan akılalmaz sözler!
Ağır Yaşamlar reyting rekorları kırıyor! İşte zayıflattıklarının son hali
WhatsApp'ın girmediği cep kalmayacak!
Bir ilk! Robot balık Sofi göreve başladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum