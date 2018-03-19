Batman’da çocuk gaspçılar yakalandı

Batman kent merkezi Fatih Mahallesi’nde yaşı küçük bir çocuğun 2 bin 15 lirasının yine yaşı küçük 2 çocuk tarafından gasp edilmesinin ardından başlatılan çalışmalarda gaspçılar kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı.

Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yakalanan yaşı küçük zanlıların çocuk şubede tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildiği belirtildi. Açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğümüzce ilimizde gerçekleşen hırsızlık olayların önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda Cinayet Büro Amirliği görevlilerimizce Fatih Mahallesi’nde bulunan bir okul önünde yaşı küçük bir şahsın yine yaşları küçük 2 şüpheli şahıs tarafından 2 bin 15 lirasının zorla alınarak kaçtıklarının tespit edilmiştir. Bunun üzerine yapılan çok yönlü çalışmalarda 2 şüpheli şahıs gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğümüzde tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmiştir" denildi.