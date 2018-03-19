HABER

Batman’da çocuk gaspçılar yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 12:36 | Son Güncelleme

Batman kent merkezi Fatih Mahallesi’nde yaşı küçük bir çocuğun 2 bin 15 lirasının yine yaşı küçük 2 çocuk tarafından gasp edilmesinin ardından başlatılan çalışmalarda gaspçılar kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı.Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yakalanan yaşı küçük zanlıların çocuk şubede tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildiği belirtildi.

Batman kent merkezi Fatih Mahallesi’nde yaşı küçük bir çocuğun 2 bin 15 lirasının yine yaşı küçük 2 çocuk tarafından gasp edilmesinin ardından başlatılan çalışmalarda gaspçılar kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı.
Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yakalanan yaşı küçük zanlıların çocuk şubede tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildiği belirtildi. Açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğümüzce ilimizde gerçekleşen hırsızlık olayların önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda Cinayet Büro Amirliği görevlilerimizce Fatih Mahallesi’nde bulunan bir okul önünde yaşı küçük bir şahsın yine yaşları küçük 2 şüpheli şahıs tarafından 2 bin 15 lirasının zorla alınarak kaçtıklarının tespit edilmiştir. Bunun üzerine yapılan çok yönlü çalışmalarda 2 şüpheli şahıs gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğümüzde tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmiştir" denildi.

AK Parti ve MHP'ye seçim anketi şoku!AK Parti ve MHP'ye seçim anketi şoku!
Bakan Yılmaz'dan milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren açıklamaBakan Yılmaz'dan milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren açıklama
Eski eşi vurgun sisteminin tüm detaylarını anlattıEski eşi vurgun sisteminin tüm detaylarını anlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Eski Bakan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti!

Eski Bakan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti!

Şamil Tayyar'dan şok iddia: Çok özel görüntüleri Erdoğan'a izlettim, çıldırdı!

Şamil Tayyar'dan şok iddia: Çok özel görüntüleri Erdoğan'a izlettim, çıldırdı!

ÖSO Suriye uçağı düşürdüğünü açıkladı

ÖSO Suriye uçağı düşürdüğünü açıkladı

İnsanların şaşkın bakışları karşısında ilişkiye girdiler

İnsanların şaşkın bakışları karşısında ilişkiye girdiler

Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!

Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Uçakta öyle bir şey unuttu ki...

Uçakta öyle bir şey unuttu ki...

Kontrolden çıkan otomobil faciaya neden oluyordu

Kontrolden çıkan otomobil faciaya neden oluyordu

Misafirliğe gittiği evde silahlı saldırıya uğradı

Misafirliğe gittiği evde silahlı saldırıya uğradı

İlginç olay! Bir anda titremeye başladı ve...

İlginç olay! Bir anda titremeye başladı ve...

Aydın'da rüzgar bir konteyner evi uçurdu!

Aydın'da rüzgar bir konteyner evi uçurdu!

Başkent’te trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

Başkent’te trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.