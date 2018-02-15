Batman’da çukura zulalanmış esrar ele geçirildi

Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından zehir tacirlerine yönelik olarak denetimlerde çim alanda kazılan çukur içinde uyuşturucu esrar maddesi ele geçirildi.

Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Huzur Mahallesi’nde durumundan şüphelenilen F.A. isimli şahsın yapılan üst araması ile ve yakın çevresinde uyuşturucu madde gizleyebileceği değerlendirilmiş. Yapılan araştırmalarda çim alana çukur kazmak suretiyle zulalanan 15 paket uyuşturucu esrar maddesi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 110 Türk Lirası para ele geçirilmiştir. Ayrıca F.A. isimli şahıstan uyuşturucu madde temin etmeye çalışan ancak görevlilerimizi görerek vazgeçen Ü.D. isimli şahıs da yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gerçekleştirilen bahse konu operasyonda toplam ağırlığı 143,5 gram gelen uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili olarak yakalanarak gözaltına alınan şahıslar hakkında ‘Uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama’ suçundan adli işlem yapıldıktan sonra şahıs adli mercilere sevk edilmiştir” denildi.