Batman'da evde patlama: 2'si ağır, 4 çocuk yaralı (2)

YARALI ÇOCUKLARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Batman merkez Yeşiltepe Mahallesi'nde bir evde piknik tüpü kaynaklı olduğu öne sürülen patlamada yaralanan kardeş olan Harun D. (12), Mervan D. (6) ve Servan D. (4) ile kuzenleri Enes D.'nin (9) Batman Devlet Hastanasinde tedavisi sürüyor. Patmanının kesin nedeni ile ilgili patlayıcı uzmanları da çalışmalarına devam ediyor.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Batman Valmiliği yaşanan patlama ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, bugün merkez Yeşiltepe Mahallesinde bir evin bahçesinde nedeni belli olmayan patlama sonucu yaşları 4, 6, 9 ve 12 olmak üzere 4 çocuk patlama esnasında yaralandığını belirterek, "Yararlanan çocuklar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Çocuklardan 2’si ayakta tedavi edilirken, 2’sinin ise hastanede tedavileri devam etmektir. Patlamada yararlanan çocukların hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Olayla ilgili inceleme devam etmektedir. Teknik incelemenin tamamlanmasının ardından gerekli açıklama yapılacaktır"denildi.
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