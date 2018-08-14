Batman'da evde patlama: 2'si ağır, 4 çocuk yaralı

Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN merkez Yeşiltepe Mahallesi'nde bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlamada, 2'si ağır, 4 çocuk yaralandı.

Merkez Yeşiltepe Mahallesi'nde bir evde bugün saat 17.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada, 2'si ağır, 4 çocuk yaralandı. Olay yerine polis, iftaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklar devlet hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, patlamanın gerçekleştirdiği evde inceleme başlattı. İlk incelemeye göre, piknik tüpünün patladığı belirtildi.

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