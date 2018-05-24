Batman'da, genç kıza dayakla ilgili soruşturma başlatıldı

BATMAN, (DHA)- BATMAN'da, arkalarından konuştuğu iddiasıyla iş yerini basıp, kız arkadaşları İ.D.'yi döven ve bunu cep telefonu ile görüntüleyerek sosyal medyada paylaşan 3 genç kız hakkında soruşturma başlatıldı.
Batman-Diyarbakır karayolu kenarındaki iş merkezini geçen 14 Mayıs'ta basan 3 genç kız, arkalarından konuştuğunu iddia ettikleri kız arkadaşları İ.D.'yi bıçak ile tehdit edip dövdü. Şüpheliler, bu anları cep telefonu ile görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin internet sitelerinde yer alması üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İnternet sitelerindeki haberlerin ihbar kabul edildiği, savcılığın talimatı ile emniyet müdürlüğüne çağrılan İ.D.'nin ifadesinin alındığı öğrenildi.
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