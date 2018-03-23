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Batman’da hain pusu: 1 şehit, 2 asker yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 19:08 | Son Güncelleme

Batman’da güvenlik güçlerine teröristler tarafından kurulan hain pusuda 1 uzman asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.Batman’ın Gercüş ilçesi Mava Dağı Bölgesi’nde PKK’lı teröristler tarafından askere pusu kuruldu.

Batman’da güvenlik güçlerine teröristler tarafından kurulan hain pusuda 1 uzman asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.
Batman’ın Gercüş ilçesi Mava Dağı Bölgesi’nde PKK’lı teröristler tarafından askere pusu kuruldu. Edinilen bilgilere göre olay Gercüş Mava Dağı Bölgesi’nde meydana geldi. Ormanlık alanda arama faaliyeti yapan askerlerle PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 uzman asker şehit olurken 2 asker yaralandı. Çatışma sonrası olay yerinden kaçan teröristlerin bulunması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

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