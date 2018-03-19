Batman’da hırsızlık zanlıları yakalandı

Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce kentte gerçekleşen hırsızlık olayların önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 5 hırsızlık zanlısı yakalandı.

Hırsızlık Büro Amirliği görevlileri kentte gerçekleşen 7 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği anlaşılan 2’si yaşı küçük olmak üzere toplam 5 şüpheli şahsı yakaladı. Şahıslar İl Emniyet Müdürlüğü’nde tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.