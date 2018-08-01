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Batman'da iki ailenin silahlı kavgası: 1 ölü, 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2018 14:26 | Son Güncelleme

 BATMAN merkeze bağlı Suçeken köyünde, husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

BATMAN, (DHA)- BATMAN merkeze bağlı Suçeken köyünde, husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Olay, saat 11.00 sıralarında Suçeken köyünde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan Yılmaz ve Kandemir ailelerinin fertleri arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Abdurrahman Yılmaz (58) olay yerinde hayatını kaybetti, oğulları Abdulkerim (35) ve Lokman Yılmaz'ın (29) da aralarında bulunduğu her iki aileden toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Jandarma ekipleri, olayların daha fazla büyümemesi için köyde önlem aldı. Köye giriş çıkışların jandarmanın kontrolünde yapıldığını söyledi.

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