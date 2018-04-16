Batman'da iki otomobil çarpıştı: 6 ölü, 5 yaralı (2)

MAÇTAN DÖNÜYORLARDI
Batman- Beşiri karayolunun 9'uncu kilometresinde dün gece meydana gelen ve 6 kişinin yaşamını yitirdiği 5 kişinin yaralandığı kazaya karışan araçlardan birinin, dün Diyarbarkır'da oynanan Amed Sportif Faaliyetler- Kastamonuspor 1966 maçını izledikten sonra evlerine dönen Agit Tarhan'ın kullandığı araç olduğu ortaya çıktı. Kazada, Tarhan yaşamını yitirirken, aynı araçta bulunan ve Amedspor Yönetim kurulu yedek üyesi olan Dilek Toprak'ın da yaralılar arasında olduğu belirtildi. Yaralıların tedavisi Batman Devlet Hastanesi'nde sürüyor.
Amedspor'un taraftar grubu olan 'Direniş Grubu' yayınladığı mesajda, "Yastayız, başımız sağolsun, dualarınızı etkin etmeyiniz. Dün oynadığımız Kastamonu maçı için Batman'dan Diyarbakır'a gelen Batman Direniş ekibimiz dönüş yolunda kaza geçirmiştir. Yaşanan kazada Batman temsilcilerimizden Agit Tarhan hayatını kaybetmiş, Amedspor yedek yönetim kurulu üyesi Dilek Toprak ve beraberindeki 2 diğer kişi de yoğun bakımda olup hayati tehlikeleri devam etmektedir" denildi.
FOTOĞRAFLI
Ankara'da deprem! Dışişleri Bakanlığı'nda 461 personel ihraç edildi
Tatil cenneti Ölüdeniz'de şaşırtan manzara!
Kirpinin peşinden giden çoban keşfetti! Görenler hayran kalıyor
Cumhurbaşkanı adaylığında sürpriz isim
Ahmet Hakan'dan Ahmet Davutoğlu için çok sert ifadeler: Sarhoşluk sürüyor
Macron'dan operasyon yorumu: Türkiye ve Rusya'nın arasını açtık
Aksaray'da arkadaşının oturduğu apartmanın boşluğunda ölü bulundu
Fransa karıştı! Göstericiler ortalığı savaş alanına çevirdi
Sazlıbosna Barajı'nda balıkçılar 5 yaşında kız çocuğu cesedi buldu!
Milyonlar izledi, kimse gerçeğini göremedi!
Aslında hedefte Suriye yoktu! İşte operasyonun şifreleri
Yeni doçentlik kriterleri neler, başvuru tarihi ne zaman? Doçentlik Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı!
WhatsApp’a bomba özellik! Bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum