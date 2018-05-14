Batman'da İsrail protestosu

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA) - BATMAN'da, bazı sivil toplum örgütleri ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını ve İsrail'in saldırılarını protesto etti. Kalabalık bir topluluğun katıldığı yürüyüşte 'Kudüs, Filistin'in başkentidir' pankartı ve dövizleri açıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırıları, Batman'daki bazı sivil toplum örgütleri tarafından protesto edildi. Protesto gösterisinde toplanan grup, sık sık 'Kahrolsun İsrail, kahrolsun ABD' sloganları attı. 'Kudüs, Filistin'in başkentidir' pankartıyla Gülistan Caddesi'ne kadar yürüyen kalabalık grup, ABD'nin kararını ve İsrail'i kınadı. Toplanan grup için Gülistan Caddesi girişinde ise Kuran-ı Kerim tilaveti okundu. Daha sonra STK'lar adına basın açıklamasını okuyan Fevzi Aydın, "Büyük şeytan Amerika, İslam ümmetini hiçe sayarak Müslümanların tepki ve öfkesini önemsemeden adeta İslam ümmetine meydan okuyarak büyükelçiliğini Kudüs'e taşımaktadır. Müslümanlar olarak, İslam ülkelerinin lider ve yöneticileri olarak kutsallarımızı, dinimiz, özgürlük ve haysiyetimizi ayaklar altına almak isteyen bu şer güçlere siyasi, ekonomik ve hatta askeri olarak gereken cevap verilebilmelidir. İslam ümmetine sesleniyoruz; Amerika ve İsrail'e anladığı dilden cevap verilmelidir. Bir taraftan onlara bağırıp öfkelenip öbür taraftan onların ürünlerini tüketirsek, ekonomilerini güçlendirirsek öfke ve bağırmamızın hiçbir yararı olmaz. Bu İslam düşmanlarını ürünlerini boykot etmeliyiz" dedi.

