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Batman’da kamyonet 35 metreden çaya düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 01.03.2018 21:15 | Son Güncelleme

Batman’ın Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü beldesi girişinde bir kamyonet köprüden çaya düştü.

Batman’ın Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü beldesi girişinde bir kamyonet köprüden çaya düştü. Araçta bulunanları arama çalışmaları sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü beldesinde seyir halindeki kamyonet, Avuski 1 Köprüsü’nden geçtiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 35 metre yükseklikten Garzan Çayı’na düştü. Çaya düşen kamyonet, görgü tanıklarının ifadesine göre bir süre sonra suda kayboldu. Olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekipleri tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı. Çayda kaybolan kamyonetin içinde kaç kişi bulunduğu bilinmezken, arama çalışmaları sürüyor.
Kazaya tanık olan Şehmus Senal, “Taş ocağından geliyordum. Köprüye yetiştiğim sırada kamyonetin köprüdeki kaldırıma çarptığını gördüm. Çarpmanın etkisi ile bariyerlere çarpıp takla atarak köprüden devrildi. Arabadan inip köprüye doğru gittim. Suda sürüklendiğini görünce durumu jandarmaya bildirdim” dedi.

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