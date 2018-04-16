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Batman’da kaza: 1 ölü, 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2018 00:09 | Son Güncelleme

Batman-Beşiri Karayolu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) mevkiinde hafif ticari araç ile bir otomobil çarpıştı.

Batman-Beşiri Karayolu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) mevkiinde hafif ticari araç ile bir otomobil çarpıştı. Kazada, 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Batman-Beşiri yolu üzeri OSB mevkiinde meydana geldi. Batman’dan Beşiri istikametine giden 72 BC 663 plakalı hafif ticari araç ile Beşiri istikametinden Batman’a gelen 72 BB 649 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı.
Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Batman’daki çeşitli hastanelere sevk etti.
Kaza sonrası 72 BB 649 plakalı otomobilin sürücüsü Agit Tarhan (26) kaldırıldığı hastanede yapılan tüm çabalara rağmen hayatını kaybederken, 3’ü ağır toplam 7 yaralının tedavisi sürüyor.

Batman’da kaza: 1 ölü, 7 yaralı

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Batman’da kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Batman’da kaza: 1 ölü, 7 yaralı
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Batman’da kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Batman’da kaza: 1 ölü, 7 yaralı
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Batman’da kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Batman’da kaza: 1 ölü, 7 yaralı
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Batman’da kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Batman’da kaza: 1 ölü, 7 yaralı
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Batman’da kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Batman’da kaza: 1 ölü, 7 yaralı
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Batman’da kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Batman’da kaza: 1 ölü, 7 yaralı
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