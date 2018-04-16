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Batman’da kaza: 2 ölü, 9 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2018 00:13 | Son Güncelleme

BATMAN'a 9 kilometre uzaklıktaki Kösetarla köyü yakınlarında iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.  Kaza bugün saat 21.10 sıralarında Batman-Beşiri karayolunun 9'uncu kilometresinde meydana geldi.

Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA) - BATMAN'a 9 kilometre uzaklıktaki Kösetarla köyü yakınlarında iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.

Kaza bugün saat 21.10 sıralarında Batman-Beşiri karayolunun 9'uncu kilometresinde meydana geldi. Batman merkeze bağlı Kösetarla köy yolu kavşağında Agit Tarhan yönetimindeki 72 BB 649 plakalı özel otomobil, Beşiri ilçesi yönünden gelen ve sürücüsü tespit edilemeyen 72 BC 663 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü 26 yaşındaki Agit Tarhan olay yerinde yaşamını yitirirken, diğer araçta da ismi öğrenilemeyen bir kişi Bölge Devlet Hastanesi'ne götürülürken yolda hayatını kaybetti. Kazada çoğu çocuk toplam 9 kişi yaralandı. Yaralılar, Batman’daki hastanelerde tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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