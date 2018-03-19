Batman’da kumar operasyonu

Batman’da polis ekipleri tarafından umuma açık iş yerlerinde yapılan denetimlerde kumar oynandığı tespit edilen bir iş yerine operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda 1 adet tombala makinesi, 2 adet televizyon, 1 adet kamera, kumar oynanması için hazırlanmış diğer malzemeler muhafaza altına alındı. İş yerinde tombala makinesi bulunduran iş yeri sahibi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Batman Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğümüzce il genelinde vatandaşlarımızın huzur ve sükununu sağlamak, gençlerin ve çocukların suça karışmalarını önlemek amacıyla umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde, park ve bahçelerde, halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde kontroller yapılmaktadır” denildi.