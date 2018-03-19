HABER

Batman’da kumar operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 12:27 | Son Güncelleme

Batman’da polis ekipleri tarafından umuma açık iş yerlerinde yapılan denetimlerde kumar oynandığı tespit edilen bir iş yerine operasyon düzenledi.Düzenlenen operasyonda 1 adet tombala makinesi, 2 adet televizyon, 1 adet kamera, kumar oynanması için hazırlanmış diğer malzemeler muhafaza altına alındı.

Batman’da polis ekipleri tarafından umuma açık iş yerlerinde yapılan denetimlerde kumar oynandığı tespit edilen bir iş yerine operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyonda 1 adet tombala makinesi, 2 adet televizyon, 1 adet kamera, kumar oynanması için hazırlanmış diğer malzemeler muhafaza altına alındı. İş yerinde tombala makinesi bulunduran iş yeri sahibi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Batman Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğümüzce il genelinde vatandaşlarımızın huzur ve sükununu sağlamak, gençlerin ve çocukların suça karışmalarını önlemek amacıyla umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde, park ve bahçelerde, halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde kontroller yapılmaktadır” denildi.

Kraliçe Elizabeth'i tahttan indirmek istiyorKraliçe Elizabeth'i tahttan indirmek istiyor
Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendiSonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi
Rusya'dan İngiltere'ye misillemeRusya'dan İngiltere'ye misilleme
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Eski Bakan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti!

Eski Bakan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti!

Şamil Tayyar'dan şok iddia: Çok özel görüntüleri Erdoğan'a izlettim, çıldırdı!

Şamil Tayyar'dan şok iddia: Çok özel görüntüleri Erdoğan'a izlettim, çıldırdı!

ÖSO Suriye uçağı düşürdüğünü açıkladı

ÖSO Suriye uçağı düşürdüğünü açıkladı

İnsanların şaşkın bakışları karşısında ilişkiye girdiler

İnsanların şaşkın bakışları karşısında ilişkiye girdiler

Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!

Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Uçakta öyle bir şey unuttu ki...

Uçakta öyle bir şey unuttu ki...

Kontrolden çıkan otomobil faciaya neden oluyordu

Kontrolden çıkan otomobil faciaya neden oluyordu

Misafirliğe gittiği evde silahlı saldırıya uğradı

Misafirliğe gittiği evde silahlı saldırıya uğradı

İlginç olay! Bir anda titremeye başladı ve...

İlginç olay! Bir anda titremeye başladı ve...

Aydın'da rüzgar bir konteyner evi uçurdu!

Aydın'da rüzgar bir konteyner evi uçurdu!

Başkent’te trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

Başkent’te trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.