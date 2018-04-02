Batman’da kumar oynayanlara ve iş yerlerine adli ve idari işlem yapıldı

Batman’da polis ekipleri Mart ayı içerisinde düzenlenen kumar operasyonlarıyla ilgili bilgilendirmede bulunurken, kumar oynayanlara ve iş yerlerine adli ve idari işlem yaptı.
Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Tombala ve poker diye tabir edilen kumar oyunu oynatılan 14 adet kıraathane, kafe veya benzeri iş yerlerinde yapılan kontrollerde kumar oynatan toplam 36 şahsa ’kumar oynanması için yer ve imkan sağlama’ suçundan adli işlem yapılırken, kumar oynayan 180 şahsa da kabahatler kanununun 34. maddesi gereğince toplam 47 bin lira idari para cezası verildi. İş yerlerinde kumar oyununda kullanılan 15 adet tombala makinesi, 25 adet televizyon, 12 adet kamera, 50 deste poker kağıdı, 250 adet poker pulu, bin 500 adet tombala kartı, 10 bin adet pul ile 300 liraya paraya el konulmuş, ilimizde bir daha kumar oynatılmaması ve mağduriyetlerin yaşanmaması için zabıta ekiplerimizce kumar oynanan iş yerleri kapatılarak faaliyetten men edilmiştir" denildi.
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