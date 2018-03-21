Batman’da Nevruz etkinliği sonrası gerginlik: 20 gözaltı

Batman’da Nevruz kutlaması sonrasında bir grubun polise taş atması sonucu yaşanan gerginlikte 20 kişi gözaltına alındı.

Batman’da Yeni Otogar alanında yapılan Nevruz kutlaması sonrası dağılan kalabalık içerisinde bulunan bir grup, polise taş attı. Polisin müdahale ettiği grup, ara sokaklara kaçtı. Grup içerisinde bulunan 20 kişi de gözaltına alındı. Şahıslar, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.