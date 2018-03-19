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Batman’da uyuşturucu malzeme imalathanesine operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 12:43 | Son Güncelleme

Batman’da uyuşturucu madde yapımında kullanılan malzemeleri imal eden bir iş yerine operasyon düzenlendi.Operasyon neticesinde çok sayıda materyal ile 0,21 metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Batman’da uyuşturucu madde yapımında kullanılan malzemeleri imal eden bir iş yerine operasyon düzenlendi.
Operasyon neticesinde çok sayıda materyal ile 0,21 metamfetamin maddesi ele geçirildi. Batman Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce ilimiz genelinde toplum sağlığını tehdit eden ve gençleri hedef alan uyuşturucu madde ticareti yaparak geçimini sağlayan zehir tacirlerine yönelik olarak planlı ve projeli çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda ilimizde bulunan bir iş yerine yapılan operasyon neticesinde uyuşturucu madde kullanmak için imal edilen çok sayıda materyal ile 0,21 metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili olarak yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında, ’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma ve Sağlama’ suçlarından adli işlem yapıldıktan sonra şahıslar adli mercilere sevk edilmiştir” denildi.

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