Batman’da virajı alamayan araç takla attı: 2 ölü

Batman’da virajı alamayarak takla atan aracın içerisinde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Batman-Diyarbakır karayolu Salat mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır’dan Batman istikametine gelen 34 GY 4744 plakalı otomobil, virajı alamayarak takla attı. Kazada, 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralılardan, Saliha Biçer (65) ve Mülkiye Özen (40), yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.