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Batman’da virajı alamayan araç takla attı: 2 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2018 16:55 | Son Güncelleme

Batman’da virajı alamayarak takla atan aracın içerisinde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.Kaza, Batman-Diyarbakır karayolu Salat mevkisinde meydana geldi.

Batman’da virajı alamayarak takla atan aracın içerisinde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Kaza, Batman-Diyarbakır karayolu Salat mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır’dan Batman istikametine gelen 34 GY 4744 plakalı otomobil, virajı alamayarak takla attı. Kazada, 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralılardan, Saliha Biçer (65) ve Mülkiye Özen (40), yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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