Batman'da 'yol verme' gerginliği

BATMAN, (DHA)- BATMAN'da, sivil polis memuru ile trafikte kendisine yol vermediğini iddia ettiği önündeki aracın sürücüsü arasında tartışma çıktı. Gerginlik büyüyünce olay yerine polis ekibi sevk edildi. Biber gazı sıkılarak gözaltına alınmak istenen öfkeli araç sürücüsü, bir polise tokat attı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.
Olay, dün saat 19.00 sıralarında Kültür Mahallesi Mezopotamya Caddesi üzerinde meydana geldi. Sivil araçla caddede ilerleyen sivil polis memuru, önündeki aracı geçmek istedi, ancak iddiaya göre sürücü kendisine yol vermedi. Sivil polis memuru araçtan inip, önündeki aracın sürücüsüne tepki gösterdi. O da araçtan inince ikili arasında tartışma çıktı. Gerginlik büyürken, sivil polisin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekibi geldi. Araç sürücüsü gözaltına alınmak istenirken, direndi. Bunun üzerine polislerden biri biber gazı sıkarak onu etkisiz hale getirmeye çalıştı. Biber gazı sıkılan sürücü ise polise tokat attı. Arbede çıkarken, 4 polis, bu kişiyi yüz üstü yere yatırıp, etkisiz hale getirmeye çalıştı. Çevredeki bazı kişiler de polise tepki gösterdi. Polis, kalabalığın uzaklaşması için havaya ateş açtı. Sürücü gözaltına alınıp emniyete götürüldü.
Yaşanan o anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonlarına kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.
FOTOĞRAFLI
Fatih Portakal'dan kendi kitabını yalanlayan Nasuhi Güngör'e tepki
FEMEN'in 24 Haziran tavrı ne olacak?
Dünya gündemini sarsan olay! 'Öldürülen' gazeteci basın toplantısı yaptı
YSK'dan HDP lideri Selahattin Demirtaş için flaş karar!
Denizli'de akılalmaz olay! 'İyi gelir' diyerek sırtını çiğnedi, hayatının şokunu yaşadı!
Kars'ta öfkeli koca dehşeti! 8 aylık hamile eşini defalarca bıçakladı!
Türkiye ile ABD arasında Münbiç için 3 aşamalı plan
CHP'nin TRT kararı belli oldu! 10 bin kişiyle protesto
Gören hayrete düştü! Çarşaflı halinden eser yok
Türkiye'de hayrete düşüren görüntü
Sadece IQ'su 146 ve üzeri olan insanlar bu matematik testini geçebiliyor
3 milyon sınav kitapçığı için 3 hafta 'hapis'
Apple, 2019’un iPhone’ları için önemli bir karar aldı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum