HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Batman'da 'yol verme' gerginliği

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2018 19:37 | Son Güncelleme

BATMAN'da, sivil polis memuru ile trafikte kendisine yol vermediğini iddia ettiği önündeki aracın sürücüsü arasında tartışma çıktı.

Batman'da 'yol verme' gerginliği

BATMAN, (DHA)- BATMAN'da, sivil polis memuru ile trafikte kendisine yol vermediğini iddia ettiği önündeki aracın sürücüsü arasında tartışma çıktı. Gerginlik büyüyünce olay yerine polis ekibi sevk edildi. Biber gazı sıkılarak gözaltına alınmak istenen öfkeli araç sürücüsü, bir polise tokat attı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.
Olay, dün saat 19.00 sıralarında Kültür Mahallesi Mezopotamya Caddesi üzerinde meydana geldi. Sivil araçla caddede ilerleyen sivil polis memuru, önündeki aracı geçmek istedi, ancak iddiaya göre sürücü kendisine yol vermedi. Sivil polis memuru araçtan inip, önündeki aracın sürücüsüne tepki gösterdi. O da araçtan inince ikili arasında tartışma çıktı. Gerginlik büyürken, sivil polisin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekibi geldi. Araç sürücüsü gözaltına alınmak istenirken, direndi. Bunun üzerine polislerden biri biber gazı sıkarak onu etkisiz hale getirmeye çalıştı. Biber gazı sıkılan sürücü ise polise tokat attı. Arbede çıkarken, 4 polis, bu kişiyi yüz üstü yere yatırıp, etkisiz hale getirmeye çalıştı. Çevredeki bazı kişiler de polise tepki gösterdi. Polis, kalabalığın uzaklaşması için havaya ateş açtı. Sürücü gözaltına alınıp emniyete götürüldü.
Yaşanan o anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonlarına kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

FOTOĞRAFLI

Batman'da 'yol verme' gerginliğiBatman'da 'yol verme' gerginliğiBatman'da 'yol verme' gerginliğiBatman'da 'yol verme' gerginliği

PARTNERÜnlü ismin aşk yogasıÜnlü ismin aşk yogası
Cumhurbaşkanı'na suikast girişimi davasında 5 sanık yeniden yargılanıyorCumhurbaşkanı'na suikast girişimi davasında 5 sanık yeniden yargılanıyor
Kayıp gencin tekneden denize atıldığını iddia ettiKayıp gencin tekneden denize atıldığını iddia etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

Miting meydanları kızıştı! Muharrem İnce, Erdoğan'ın açıklamalarını kalabalığa dinletti

Miting meydanları kızıştı! Muharrem İnce, Erdoğan'ın açıklamalarını kalabalığa dinletti

Düğün öncesi damada büyük şok! Soluk renkli çikita muzu görünce yüzüğü attı

Düğün öncesi damada büyük şok! Soluk renkli çikita muzu görünce yüzüğü attı

Muharrem İnce'den çok sert tepki: Sen kimsin!

Muharrem İnce'den çok sert tepki: Sen kimsin!

Yeşilçam'ın Şekerpare'si şimdilerde ne yapıyor?

Yeşilçam'ın Şekerpare'si şimdilerde ne yapıyor?

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Denizli'de akılalmaz olay! 'İyi gelir' diyerek sırtını çiğnedi, hayatının şokunu yaşadı!

Denizli'de akılalmaz olay! 'İyi gelir' diyerek sırtını çiğnedi, hayatının şokunu yaşadı!

Kars'ta öfkeli koca dehşeti! 8 aylık hamile eşini defalarca bıçakladı!

Kars'ta öfkeli koca dehşeti! 8 aylık hamile eşini defalarca bıçakladı!

Düğün öncesi damada büyük şok! Soluk renkli çikita muzu görünce yüzüğü attı

Düğün öncesi damada büyük şok! Soluk renkli çikita muzu görünce yüzüğü attı

Eşine hakaret davası açtı: Her yerde bana yumuşak diyor

Eşine hakaret davası açtı: Her yerde bana yumuşak diyor

Adana'da film gibi kovalamaca: 20 kilometre kaçtılar

Adana'da film gibi kovalamaca: 20 kilometre kaçtılar

Cinayet nedenini açıkladı: Selamımı almadı

Cinayet nedenini açıkladı: Selamımı almadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.