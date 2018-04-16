Batman’daki kazada ölenlerin sayısı 6’ya yükseldi

Batman’da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükseldi.
Batman-Beşiri karayolunun Batman OSB mevkisinde dün 72 BB 649 plakalı otomobil ile 72 BC 663 plakalı kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükseldi. Kazada, otomobil sürücüsü Agit Tarhan (26) olay yerinde, kamyonet sürücüsü Turan (30) ile Mustafa (5) ve Hicran Görnü (25) kaldırıldıkları Batman Bölge Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Yaralılardan, İclal Görnü (30) ve Helin Tanış (16) da kurtarılamadı.
Yaralılar, Seyhan, Sefa, Şerzan, Hülya, Samet ve Dicle Görnü ile Dilek Toprak’ın tedavileri sürüyor.
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