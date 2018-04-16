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Batman’daki kazada ölü sayısı 3’e yükseldi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2018 00:09 | Son Güncelleme

Batman-Beşiri Karayolunda hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 3’e yükseldi.Organize Sanayi Bölgesi (OSB) mevkiinde 72 BC 663 plakalı hafif ticari araç ile 72 BB 649 plakalı otomobil çarpışmış, kazada Agit Tarhan (26) hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralanmıştı.

Batman-Beşiri Karayolunda hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 3’e yükseldi.
Organize Sanayi Bölgesi (OSB) mevkiinde 72 BC 663 plakalı hafif ticari araç ile 72 BB 649 plakalı otomobil çarpışmış, kazada Agit Tarhan (26) hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan ismi öğrenilemeyen 5 yaşındaki çocuk ile Turan Görnü isimli şahıs da yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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