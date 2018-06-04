Batman'ın Sason ilçesinde çatışma: 2 asker yaralı

BATMAN, (DHA)- BATMAN'ın Sason ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1'i hafif 2 asker yaralandı.
Bu akşam saatlerinde sason'a bağlı Kelhasan ve Gümüşörgü köyleri kırsalında arazi arama tarama faaliyetlerini sürdüren güvenlik güçleri, bir grup PKK'lı teröristle karşılaştı. 'Teslim ol' uyarısına Teröristlerin ateş açmasıyla sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 1'i hafif 2 asker yaralandı. Yaralı askerler, Batman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı askerlerin durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Çatışmanın ardından havanın kararmasından da faydalanarak kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgeye sevk edilen takviye birliklerle geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.
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