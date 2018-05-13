Bavuldaki 500 bin lira yalan çıktı! Sebebi şoke etti

Kaş’ın Ova Mahallesi’nde bir alışveriş merkezinde kasap olarak çalışan Mehmet Aka ve yanındaki Ercan Şaşıoğlu, 6 mayıs günü, disiplinsiz davranışları nedeniyle işten çıkarıldı. Bunun üzerine iki arkadaş, iş bulabilmek için kurgu hazırladı. Ardından da kurguyu içi para dolu bir bavul ve ellerindeki para desteleriyle birlikte paylaştı sosyal medya üzerinden paylaştı. Bununla da yetinmeyen iki arkadaş yerel ve ulusal basını arayıp, olayı anlattı. Haber ilçede ve kentte hızla yayıldı.

KURGU YAPTILAR

Kurguya göre Mehmet Aka ve Ercan Şaşıoğlu, dün yolda otostop çeken yaşlı bir çifti otomobile alıp, ilçeye getirdi. Kendilerini otel sahibi olarak tanıtan yaşlı çift, otomobilde bavullarını unuttu. Bir süre sonra bavulu fark eden Aka ve Şaşıoğlu, kendilerine kartvizitlerini veren çifte ulaştı. Çift teşekkür ederek Aka ve Şaşıoğlu’na bavulun içindeki, Kalkan’da sattıkları villanın parası olan 500 bin lirayı gösterdi. İsimlerinin açıklanmasını istemeyen çift Aka ve Şaşıoğlu’nu 10’ar bin lira ile ödüllendirdi.