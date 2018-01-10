Bavulundaki şampuan kutusundan esrar çıktı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da şampuan kutusunda gizlenmiş 585 gram toz esrar ele geçirilirken, üzerinde sahte nüfus cüzdanı bulunun A.B. gözaltına alındı.Bir istihbaratı değerlendiren Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, şehirlerarası otobüs terminalinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Polis, elinde bavulla terminale gelen A.B'yi gözaltına aldı. A.B'nin bavulunda arama yapan ekipler, şampuan kutusuna gizlenmiş 585 gram toz esrar ile bir adet sahte nüfus cüzdanı ele geçirdi. İfade işleminin ardından sağlık kontrolünden geçirilen A.B., adliyeye sevk edildi.
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