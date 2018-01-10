HABER

Bavulundaki şampuan kutusundan esrar çıktı

YAŞAM HABERLERİ | 10.01.2018 18:09 | Son Güncelleme 4 dakika önce

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da şampuan kutusunda gizlenmiş 585 gram toz esrar ele geçirilirken, üzerinde sahte nüfus cüzdanı bulunun A.B. gözaltına alındı.Bir istihbaratı değerlendiren Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, şehirlerarası otobüs terminalinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Polis, elinde bavulla terminale gelen A.B'yi gözaltına aldı. A.B'nin bavulunda arama yapan ekipler, şampuan kutusuna gizlenmiş 585 gram toz esrar ile bir adet sahte nüfus cüzdanı ele geçirdi. İfade işleminin ardından sağlık kontrolünden geçirilen A.B., adliyeye sevk edildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Seda Sayan'dan flaş Demet Akalın açıklaması!

Seda Sayan'dan flaş Demet Akalın açıklaması!

Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! Gülben Ergen'in uygunsuz görüntüleri var

Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! Gülben Ergen'in uygunsuz görüntüleri var

Doğu Perinçek: Darbe girişiminin bilgisi Saray'a 14 Temmuz’da verildi

Doğu Perinçek: Darbe girişiminin bilgisi Saray'a 14 Temmuz’da verildi

Ufak Tefek Cinayetler'deki çekim hatası dikkatli izleyicilerden kaçmadı

Ufak Tefek Cinayetler'deki çekim hatası dikkatli izleyicilerden kaçmadı

Can Ataklı'dan flaş iddia: Bahçeli Erdoğan'ı bu taktikle yıkacak

Can Ataklı'dan flaş iddia: Bahçeli Erdoğan'ı bu taktikle yıkacak

Taşeron işçilerin kadro başvurularında yarın son gün

Taşeron işçilerin kadro başvurularında yarın son gün

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kafede büyük rezalet! Tuvalete kamera yerleştirip...

Kafede büyük rezalet! Tuvalete kamera yerleştirip...

Mezarlık tuvaletinde şoke eden manzara!

Mezarlık tuvaletinde şoke eden manzara!

Tacizden tutuklanan Taşkesti Belediye Başkanı’na 25 yıl hapis istemi

Tacizden tutuklanan Taşkesti Belediye Başkanı’na 25 yıl hapis istemi

Oynadığı darbukaya kafası sıkıştı

Oynadığı darbukaya kafası sıkıştı

22 bıçak darbesiyle öldürdüler, o anlar kameraya an be an yansıdı!

22 bıçak darbesiyle öldürdüler, o anlar kameraya an be an yansıdı!

Yılbaşı gecesi İstiklal Caddesi'nde polis dayağı iddiası

Yılbaşı gecesi İstiklal Caddesi'nde polis dayağı iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.