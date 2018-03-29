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Bayburt merkezli FETÖ operasyonuna 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 14:14 | Son Güncelleme

Bayburt merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2’si tutuklandı.Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında FETÖ/PDY’nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik Bayburt merkezli Bolu, Şırnak, Muş, Hatay, Kırklareli, Diyarbakır ve Eskişehir’de Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 19 Mart’ta düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Bayburt merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2’si tutuklandı.
Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında FETÖ/PDY’nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik Bayburt merkezli Bolu, Şırnak, Muş, Hatay, Kırklareli, Diyarbakır ve Eskişehir’de Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 19 Mart’ta düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 6’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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