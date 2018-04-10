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Bayburt'ta 22 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.04.2018 16:59 | Son Güncelleme

BAYBURT'un Aydıntepe ilçesinde İmam Hatip Ortaokulu'nda, 22 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.  Aydıntepe İmam Hatip Ortaokulu'nda okuyan öğrenciler, okul önünde satılan gıdalardan yedikten sonra mide bulantısı ve kusma şikayetinde bulundu.

Murat SÖYLEMEZ/AYDINTEPE(Bayburt),(DHA) - BAYBURT'un Aydıntepe ilçesinde İmam Hatip Ortaokulu'nda, 22 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Aydıntepe İmam Hatip Ortaokulu'nda okuyan öğrenciler, okul önünde satılan gıdalardan yedikten sonra mide bulantısı ve kusma şikayetinde bulundu. 22 öğrenci özel araç ve ambulanslarla Aydıntepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlatırken, okul dışında satılan gıdalardan incelenmek üzere numune alındı.

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