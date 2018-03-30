Bayburt'ta 8 cana mal olan 'ölüm çukuru' ile ilgili soruşturma

Osman ŞİŞKO- Selçuk BAŞAR/BAYBURT, (DHA) - BAYBURT'ta, İran plakalı otomobil ile minibüsün, menfez inşaatı için tek şeridi kapatılan yolda açılan 8 metrelik çukura düşmesi sonucu, 5’i İranlı, 3’ü Türk 8 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Kazanın meydana geldiği çukurun yaklaşık 50 metre gerisinde yolda sadece dökülen kum- toprak birikintisi ile önlem alındığı, uyarı tabelalarının sonradan koyulduğu iddia edildi. Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı 8 cana mal olan çukurla ilgili ihmal iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Kaza, dün saat 22:00 sıralarında Bayburt-Gümüşhane karayolu Akşar beldesi yakınlarındaki Aydıntepe yol ayrımında meydana geldi. Karayolları tarafından ihalesi yapılan yolda özel bir şirket tarafından 3 gün önce menfez çalışması başlatıldı. Sadece dökülen kum-toprak birikintisi ile önlem alındığı iddia edilen yolun tek şeridi ulaşıma kapatıldı. Gümüşhane yönünden Bayburt yönüne giden Serhat Güzel’in kullandığı 16 DİP 92 plakalı otomobil akşam saatlerinde kum birikintisine çarptı. Kazayı yara almadan atlatan sürücü otomobilini kenara çekerek yardım çağrısında bulundu. Bu sırada ulaşıma kapatılan yoldaki menfez çalışması için kazılan 8 metre derinliğindeki çukura, Bayburt'tan Gümüşhane yönüne giden sürücüsü belirlenemeyen 50 E 61910 İran plakalı otomobil ardından Bayburt-Trabzon hattında taşımacılık yapan bir firmaya ait Recep Kuyruk’un kullandığı 61 BT 285 plakalı minibüs düştü. Çevredeki diğer araç sürücülerinin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Can pazarının yaşandığı kazada 6 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 5 kişi ise ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 2’si hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı, 3 kişinin ise tedavisi sürüyor. ÖLENLERİN 5’İ İRANLI, 3’Ü TÜRK Kazada hayatını kaybedenlerin 5’inin İran vatandaşı, 3’ünün ise Türk vatandaşı olduğu belirlendi. Kazada, minibüs sürücüsü Recep Kuyruk (21) ile yolculardan Samet Çakmak (32), Esma Adıgüzel (29) ile İran plakalı otomobilde bulunan Adrina Bağhizadeh, Alireza Bağhizadeh, Elaheh Shakeri, Kazem Poormehdi, Farideh Molavifard hayatlarını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden minibüs şoförü Recep Kuyruk’un 1 ay önce askerlik görevini tamamladığı ve döndüğü memleketinde şoför olarak işe başladığı öğrenildi. Minibüste hayatını kaybeden yolculardan Samet Çakmak’ın ise Bayburt’ta pastane işlettiği, eşi ve çocuğunu Trabzon Havalimanından uçakla memleketlerine uğurladıktan sonra Bayburt’a geri döndüğü öğrenildi. Kaza yapan araçlar bu sabaha karşı çukurdan çıkarıldı. Bayburt'a gelen İran'ın Trabzon Başkonsolosluğu yetkilileri kaza ile ilgili bilgi aldı. ‘İNŞAAT FİRMASININ BÜYÜK HATASI VAR’ Kazanın meydana geldiği çukurun yaklaşık 50 metre gerisinde yolda sadece dökülen kum-toprak birikintisi ile önlem alındığı, kazadan sonra bölgeye uyarıcı işaret levhaları konulduğu iddia edildi. Dün gece bölgede kum birikintisine çarparak ilk kazayı yapan Serhat Güzel yaşananlara tanık olduğunu belirtti. Kendisinin sadece kum birikintisi dökülerek sözde önlem alınan yolda kaza yaptığını ifade eden Güzel, "Kaza yerinden yardım çağırmak için gittiğim sırada arkadan gelen araçlar kum birikintisini aşarak çukura düştü. Ben kazayı ucuz atlattım. Kazadan sonra inşaat firması yetkililerine ‘Bu nasıl önlem almak. Gelen araçlar kaza yapar, buraya birini görevlendirin sürücüleri uyarsın’ dedim. O ara yardım çağırmaya gittim. Döndüğümde iki aracın buraya düştüğünü gördüm. Hemen müdahale ettik, yaralıları çıkardık. Burada yolu yapan inşaat firmasının büyük hatası var. Sadece ileriye bir toprak dökerek önlem almış” dedi. ‘BU BİR CİNAYETTİR’ Kazada minibüs sürücüsü arkadaşı Recep Kuyruk’u kaybeden Tuna Genç de “Buradaki tek önlem yola dökülen kum birikintisiydi. Burası şehirlerarası bir yol. Burada bir ölüm çukuru açmışlar ve 50 metre kala bir toprak dökerek sözde önlem almışlar. Buradaki diğer tabelalar kazadan sonra konuldu. O tabelaların hiçbiri yoktu. Bu yaşanan kaza değil bir cinayettir” ifadeleri ile tepkisini dile getirdi. SORUŞTURMA BAŞLATILDI Karayolları Bölge Müdürlüğü, Bayburt-Gümüşhane yolu menfez yapım işini kısa bir süre önce ihale ile özel bir firmaya verdi. İhaleyi kazanan firma 3 gün önce bölgede çalışma başlattı. Tek şeridi kum-toprak dökülerek ulaşıma kapatılan ve diğer şeride yönlendirilen araçların sürücüleri gidiş-geliş olarak ulaşım sağladı. Yol inşaatı sırasında alınan önlemlerle ilgili ihmal iddiaları üzerine Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.