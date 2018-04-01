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Bayburt'ta 8 cana mal olan 'ölüm çukuru'na 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2018 10:08 | Son Güncelleme

BAYBURT'ta,  İran plakalı otomobil ile minibüsün, menfez inşaatı için tek şeridi kapatılan yolda açılan 8 metrelik çukura düşmesi sonucu, 5’i İranlı, 3’ü Türk 8 kişinin öldüğü kazanın ardından gözaltına alınan inşaat firmasının 2 çalışanı tutuklandı.

Bayburt'ta 8 cana mal olan 'ölüm çukuru'na 2 tutuklama

Muhammet KAÇAR/BAYBURT, (DHA) - BAYBURT'ta, İran plakalı otomobil ile minibüsün, menfez inşaatı için tek şeridi kapatılan yolda açılan 8 metrelik çukura düşmesi sonucu, 5’i İranlı, 3’ü Türk 8 kişinin öldüğü kazanın ardından gözaltına alınan inşaat firmasının 2 çalışanı tutuklandı.
Kaza, 29 Mart Perşembe gecesi meydana geldi. Bayburt-Gümüşhane karayolu Akşar beldesi yakınlarındaki Aydıntepe yol ayrımında başlatılan menfez çalışması için açılan 8 metrelik çukur için sadece dökülen kum-toprak birikintisi ile önlem alındı. Serhat Güzel, kullandığı 16 DİP 92 plakalı otomobil ile kum birikintisine çarptı, sürücü kazayı yara almadan atlattı. Bu kazanın ardından yoldaki menfez çalışması için kazılan 8 metre derinliğindeki çukura, Bayburt'tan Gümüşhane yönüne giden Alireza Bağhizadeh (39) kullandığı 50 E 61910 İran plakalı otomobil, ardından Bayburt-Trabzon hattında taşımacılık yapan bir firmaya ait Recep Kuyruk’un kullandığı 61 BT 285 plakalı minibüs düştü. Kazada, 5'i İranlı, 3'ü Türk 8 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.
Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Karayolları tarafından yapılan ihaleyi kazanan yüklenici firmanın sorumlu müdürü C.A. ile mühendisi Ş.A., gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 çalışan, 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.
Kaza sonrası yeterli önlem alınmadığını belirten vatandaşlar, "Bu kaza değil, bir cinayet" diyerek dile getirmişti.

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Bayburt'ta 8 cana mal olan 'ölüm çukuru'na 2 tutuklamaBayburt'ta 8 cana mal olan 'ölüm çukuru'na 2 tutuklamaBayburt'ta 8 cana mal olan 'ölüm çukuru'na 2 tutuklamaBayburt'ta 8 cana mal olan 'ölüm çukuru'na 2 tutuklama

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