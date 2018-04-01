Bayburt’ta 8 kişinin ölümüne neden olan kazayla ilgili iki kişi tutuklandı

Bayburt’ta iki aracın menfez inşaatı için açılan çukura düştüğü ve 8 kişinin ölümne beden olan kazayla ilgili soruşturma kapsamında, yol çalışmasını yürüten yüklenici firmanın 2 görevlisi tutuklandı.
Kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan yüklenici firmanın Bayburt sorumlusu C.A. ile mühendis Ş.A. jandarmadaki işlemlerin ardından Bayburt Adliyesinde çıkarıldıkları mahkemece, ’Birden fazla kişinin taksirle ölümüne sebebiyet vermek’ suçlamasıyla tutuklandı.
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