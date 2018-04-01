HABER

Bayburt’ta 8 kişinin ölümüne neden olan kazayla ilgili iki kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2018 03:05 | Son Güncelleme

Bayburt’ta iki aracın menfez inşaatı için açılan çukura düştüğü ve 8 kişinin ölümne beden olan kazayla ilgili soruşturma kapsamında, yol çalışmasını yürüten yüklenici firmanın 2 görevlisi tutuklandı.Kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan yüklenici firmanın Bayburt sorumlusu C.A.

Bayburt’ta iki aracın menfez inşaatı için açılan çukura düştüğü ve 8 kişinin ölümne beden olan kazayla ilgili soruşturma kapsamında, yol çalışmasını yürüten yüklenici firmanın 2 görevlisi tutuklandı.
Kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan yüklenici firmanın Bayburt sorumlusu C.A. ile mühendis Ş.A. jandarmadaki işlemlerin ardından Bayburt Adliyesinde çıkarıldıkları mahkemece, ’Birden fazla kişinin taksirle ölümüne sebebiyet vermek’ suçlamasıyla tutuklandı.

Kaza yapan metro 2 gün çalışmayacakKaza yapan metro 2 gün çalışmayacak
Milletvekilleri nikaha eşofmanla geldiMilletvekilleri nikaha eşofmanla geldi
Sevgililerden evli kadına iğrenç şantaj!Sevgililerden evli kadına iğrenç şantaj!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak

MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı

Dünyayı sarsan olayda yeni gelişme! Terk ettiler

Dünyayı sarsan olayda yeni gelişme! Terk ettiler

Kardashian kalçası yaptırmak için Türkiye'ye geldi! Sonuç korkunç

Kardashian kalçası yaptırmak için Türkiye'ye geldi! Sonuç korkunç

Naz Elmas'a kameralar önünde ahlaksız teklif!

Naz Elmas'a kameralar önünde ahlaksız teklif!

Tesadüf ortaya çıkardı! PKK ve FETÖ'ye alışmıştık şimdi de...

Tesadüf ortaya çıkardı! PKK ve FETÖ'ye alışmıştık şimdi de...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çorum’da 15 yaşındaki iki kız çocuğu 1 haftadır kayıp

Çorum’da 15 yaşındaki iki kız çocuğu 1 haftadır kayıp

Kan donduran olay! Çocuklarını yolun ortasına bırakıp kaçtı

Kan donduran olay! Çocuklarını yolun ortasına bırakıp kaçtı

1 traktör odun karşılığı fuhuş pazarlığı

1 traktör odun karşılığı fuhuş pazarlığı

Kardashian kalçası yaptırmak için Türkiye'ye geldi! Sonuç korkunç

Kardashian kalçası yaptırmak için Türkiye'ye geldi! Sonuç korkunç

Cenazede 'yok artık' dedirten olay! Herkes şaşkına döndü

Cenazede 'yok artık' dedirten olay! Herkes şaşkına döndü

Taksim'de dilenci terörü! 12 yaşındaki kızı...

Taksim'de dilenci terörü! 12 yaşındaki kızı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.