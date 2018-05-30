HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Bayburt'ta asırlık 'Onbeşi' geleneği

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2018 15:42 | Son Güncelleme

BAYBURT’ta Ramazan ayının 15'inci gününde çocukların katılımıyla düzenlenen 'Onbeşi' geleneği yaşatılıyor.

Bayburt'ta asırlık 'Onbeşi' geleneği

Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA)- BAYBURT’ta Ramazan ayının 15'inci gününde çocukların katılımıyla düzenlenen 'Onbeşi' geleneği yaşatılıyor. Minikler gelenekleri sayesinde poşet bıraktıkları evlerden şeker, kuruyemiş ve hediye topluyor.
Kentte, Ramazan kültürünün önemli bir parçası olan 'Onbeşi' geleneği, yüzyıllardır yaşatılmaya çalışılıyor. Ramazan'ın 15'inci gününde çocuklar, iftardan sonra kapı kapı dolaşarak asırlardır süren ‘Onbeşi’ geleneğiyle kuruyemiş ve şeker topladı. Yöre sakinleri de çeşitli hediyelerle kapılarına asılan poşet asan çocukları eli boş göndermeyerek sevindirdi. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı geleneğe, Afganiastanlı çocuklar da katıldı. Çocukların poşetlere konan çikolata, şeker ve oyuncaklarla mutlu oldukları gözlendi.
BELEDİYEDEN ‘ONBEŞİ’ ETKİNLİĞİ
Bayburt Belediyesi de çocukların 'Onbeşi' heyecanına ortak oldu. Kentte nesilden nesile süren gelenek için belediye ekipleri, iftarın ardından birden fazla mahallede bir araya geldiği çocuklara çeşitli ikramlarda bulundu. Palyaçoların da yer aldığı etkinlikte çocuklar hem 'Onbeşi' ikramlarını topladı hem de eğlendi.

FOTOĞRAFLI

Bayburt'ta asırlık 'Onbeşi' geleneğiBayburt'ta asırlık 'Onbeşi' geleneğiBayburt'ta asırlık 'Onbeşi' geleneğiBayburt'ta asırlık 'Onbeşi' geleneği

PARTNERÜnlü ismin aşk yogasıÜnlü ismin aşk yogası
Hulusi Akar: İçimizdeki hainler temizlendikçe daha da güçleniyoruzHulusi Akar: İçimizdeki hainler temizlendikçe daha da güçleniyoruz
Cesedin bulunamadığı bebek cinayetinde anne ve babaya ağırlaştırılmış müebbetCesedin bulunamadığı bebek cinayetinde anne ve babaya ağırlaştırılmış müebbet
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Miting meydanları kızıştı! Muharrem İnce, Erdoğan'ın açıklamalarını kalabalığa dinletti

Miting meydanları kızıştı! Muharrem İnce, Erdoğan'ın açıklamalarını kalabalığa dinletti

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

Yeşilçam'ın Şekerpare'si şimdilerde ne yapıyor?

Yeşilçam'ın Şekerpare'si şimdilerde ne yapıyor?

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

Seçim iptal mi olacak? AYM iddiasına AK Parti'den ilk açıklama

Seçim iptal mi olacak? AYM iddiasına AK Parti'den ilk açıklama

Ankara’da Bank Asya operasyonu! Gözaltılar var

Ankara’da Bank Asya operasyonu! Gözaltılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Düğün öncesi damada büyük şok! Soluk renkli çikita muzu görünce yüzüğü attı

Düğün öncesi damada büyük şok! Soluk renkli çikita muzu görünce yüzüğü attı

Eşine hakaret davası açtı: Her yerde bana yumuşak diyor

Eşine hakaret davası açtı: Her yerde bana yumuşak diyor

Adana'da film gibi kovalamaca: 20 kilometre kaçtılar

Adana'da film gibi kovalamaca: 20 kilometre kaçtılar

Cinayet nedenini açıkladı: Selamımı almadı

Cinayet nedenini açıkladı: Selamımı almadı

Konya'da kırmızı ışıkta pompalı tüfekle infaz! Dehşet anları kamerada!

Konya'da kırmızı ışıkta pompalı tüfekle infaz! Dehşet anları kamerada!

Meteoroloji'den son dakika hava tahmini raporu! Hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika hava tahmini raporu! Hava durumu nasıl olacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.