Bayburt'ta asırlık 'Onbeşi' geleneği

Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA)- BAYBURT’ta Ramazan ayının 15'inci gününde çocukların katılımıyla düzenlenen 'Onbeşi' geleneği yaşatılıyor. Minikler gelenekleri sayesinde poşet bıraktıkları evlerden şeker, kuruyemiş ve hediye topluyor.
Kentte, Ramazan kültürünün önemli bir parçası olan 'Onbeşi' geleneği, yüzyıllardır yaşatılmaya çalışılıyor. Ramazan'ın 15'inci gününde çocuklar, iftardan sonra kapı kapı dolaşarak asırlardır süren ‘Onbeşi’ geleneğiyle kuruyemiş ve şeker topladı. Yöre sakinleri de çeşitli hediyelerle kapılarına asılan poşet asan çocukları eli boş göndermeyerek sevindirdi. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı geleneğe, Afganiastanlı çocuklar da katıldı. Çocukların poşetlere konan çikolata, şeker ve oyuncaklarla mutlu oldukları gözlendi.
BELEDİYEDEN ‘ONBEŞİ’ ETKİNLİĞİ
Bayburt Belediyesi de çocukların 'Onbeşi' heyecanına ortak oldu. Kentte nesilden nesile süren gelenek için belediye ekipleri, iftarın ardından birden fazla mahallede bir araya geldiği çocuklara çeşitli ikramlarda bulundu. Palyaçoların da yer aldığı etkinlikte çocuklar hem 'Onbeşi' ikramlarını topladı hem de eğlendi.
FOTOĞRAFLI
Türkiye ile ABD arasında Münbiç için 3 aşamalı plan
Elazığ merkezli 10 ilde FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon
Suriye bağımsızlıklarını tanıdı, ABD Rusya’ya tepki gösterdi!
Japonya'da gözaltındaki Türk'e polis dayağı! Şoke eden görüntüler ortaya çıktı
CHP'nin TRT kararı belli oldu! 10 bin kişiyle protesto
Ahmet Maranki ile ilgili flaş gelişme! 24 Haziran seçimleriyle ilgili sözleri büyük tepki çekmişti...
Gören hayrete düştü! Çarşaflı halinden eser yok
Düğün öncesi damada büyük şok! Soluk renkli çikita muzu görünce yüzüğü attı
Türkiye'de hayrete düşüren görüntü
Adana'da film gibi kovalamaca: 20 kilometre kaçtılar
Sadece IQ'su 146 ve üzeri olan insanlar bu matematik testini geçebiliyor
3 milyon sınav kitapçığı için 3 hafta 'hapis'
Apple, 2019’un iPhone’ları için önemli bir karar aldı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum