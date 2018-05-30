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Bayburt'ta asırlık 'Onbeşi' geleneği

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2018 16:45 | Son Güncelleme

BAYBURT’ta Ramazan ayının 15'inci gününde çocukların katılımıyla düzenlenen 'Onbeşi' geleneği yaşatılıyor.

Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA)- BAYBURT’ta Ramazan ayının 15'inci gününde çocukların katılımıyla düzenlenen 'Onbeşi' geleneği yaşatılıyor. Minikler gelenekleri sayesinde poşet bıraktıkları evlerden şeker, kuruyemiş ve hediye topluyor. Kentte, Ramazan kültürünün önemli bir parçası olan 'Onbeşi' geleneği, yüzyıllardır yaşatılmaya çalışılıyor. Ramazan'ın 15'inci gününde çocuklar, iftardan sonra kapı kapı dolaşarak asırlardır süren ‘Onbeşi’ geleneğiyle kuruyemiş ve şeker topladı. Yöre sakinleri de çeşitli hediyelerle kapılarına asılan poşet asan çocukları eli boş göndermeyerek sevindirdi. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı geleneğe, Afganiastanlı çocuklar da katıldı. Çocukların poşetlere konan çikolata, şeker ve oyuncaklarla mutlu oldukları gözlendi. BELEDİYEDEN ‘ONBEŞİ’ ETKİNLİĞİ Bayburt Belediyesi de çocukların 'Onbeşi' heyecanına ortak oldu. Kentte nesilden nesile süren gelenek için belediye ekipleri, iftarın ardından birden fazla mahallede bir araya geldiği çocuklara çeşitli ikramlarda bulundu. Palyaçoların da yer aldığı etkinlikte çocuklar hem 'Onbeşi' ikramlarını topladı hem de eğlendi.

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