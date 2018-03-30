Bayburt’ta feci kaza: 6 ölü, 3 yaralı

Bayburt’ta otomobil ile minibüsün menfez inşaatı için açılan çukura düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre kaza, saat 22. 00 sıralarında Bayburt-Gümüşhane karayolu Akşar Beldesi Aydıntepe mevkiinde meydana geldi. İran plakalı otomobil Aydıntepe yol ayrımı mevkiinde menfez inşaatı için açılan yaklaşık 5 metre derinliğindeki çukura düştü. Kazadan kısa süre sonra Bayburt-Trabzon hattında şehirlerarası taşımacılık yapan özel bir firmaya ait minibüs de aynı çukura düştü. Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
AFAD, itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri, araçlarda bulunan kişileri kurtarmak için çalışma başlattı.
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