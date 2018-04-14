Bayburt’ta FETÖ’nün hijyen evlerine operasyon: 20 gözaltı

Bayburt’ta, FETÖ/PDY’nin öğrenci evi olarak kullanılan ve örgüt tarafından "hijyen evi" olarak tabir edilen evlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY’nin faaliyetlerinin kentteki deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün öğrenci yapılanmasında aktif olarak faaliyet gösteren şahısların kaldığı ve "hijyen ev" olarak tabir edilen 4 farklı adres belirlendi.
Ekipler, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 20 şüpheliyi gözaltına alırken, firari iki şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.
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