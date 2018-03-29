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Bayburt’ta FETÖ/PDY operasyonu: 1 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 14:15 | Son Güncelleme

Bayburt’ta, FETÖ/PDY ile irtibatı nedeniyle kapatılan dernek üyesi bir kişi gözaltına alındı.Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY’ye aidiyeti, iltisaki ve irtibatının belirlenmesinin ardından milli güvenliğe tehdit oluşturduğu için 667 Sayılı KHK ile kapatılan Bayburt Girişimci İş Adamları Derneği (BAYGİAD) üyesi R.T.

Bayburt’ta, FETÖ/PDY ile irtibatı nedeniyle kapatılan dernek üyesi bir kişi gözaltına alındı.
Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY’ye aidiyeti, iltisaki ve irtibatının belirlenmesinin ardından milli güvenliğe tehdit oluşturduğu için 667 Sayılı KHK ile kapatılan Bayburt Girişimci İş Adamları Derneği (BAYGİAD) üyesi R.T. hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, R.T’nin önceden belirlenen adresine baskın yaparak şahsı gözaltına aldı.

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